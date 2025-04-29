Часть опубликованного 28 апреля интервью была посвящена тому, как американский президент оценивает действия России и Украины в рамках урегулирования конфликта. Голдберг напомнил, что после российских ударов по Киеву в ночь на 24 апреля Трамп призвал российского президента Владимира Путина остановиться. Голдберг спросил, могут ли действия президента России заставить американского президента сказать: «я на стороне Зеленского». «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да», — ответил Трамп. Также Трампа спросили о планах США по дальнейшей поддержке Украины. Голдберг оговорился, что не имеет в виду присутствие американских войск на Украине, а говорит о возможном увеличении поставок вооружения. «Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковской системой», — сказал Трамп. Материал дополняется.