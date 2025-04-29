Полковник Ходаренок: ВСУ готовят акции против ВС РФ в дни 80-летия Победы

Несговорчивость Зеленского объясняется достаточно просто. ВСУ на данный момент отнюдь не потеряли боеспособность, сохранили управляемость и представляют собой организованную военную силу. Потери, которые понесла за последнее время украинская армия, существенны, но пока еще далеко не критичны. Морально-психологическое состояние ВСУ позволяет продолжать боевые действия. И ~только череда крайне чувствительных поражений может в самое короткое время привести Киев к подписанию мирных договоренностей~. Вполне возможно, что в этом и заключается суть адекватного ответа, о котором говорили в Кремле.