«Ъ»: в Пензе депутата-единоросса заподозрили в ношении чужих наград

Участники СВО обвинили пензенского депутата Алексея Иванова в присвоении чужой медали. На фотографиях в соцсетях он позирует с наградой «За отвагу» с надписью «СССР», хотя подобные образцы выдавались еще до его совершеннолетия. Иванов же заявил, что такие слухи пускают «злые языки», а он готов предоставить активистам документы, доказывающие законность ношения медалей. Однако в беседе со СМИ депутат признал, что какое-то время носил муляж.
В Пензе депутата от «Единой России» Алексея Иванова обвинили в присвоении чужих наград. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку законности владения им медалей, пишет «Ъ».
Издание выяснило, что три участника СВО и три ветерана спецназа написали коллективное обращение в Пензенскую городскую думу с требованием проверить подлинность наград политика. Они апеллируют к фотографии и описанию профиля в соцсетях Иванова, где тот позирует с тремя наградами: кавалер ордена Мужества, медаль «За отвагу» и медаль ООН «За службу миру». Активисты установили, что в 1996 году депутата действительно наградили медалью «За отвагу», однако на фотографии показана медаль образца СССР, которую Иванов ~никак не мог получить из-за возраста~.
Обращение должны рассмотреть председатель городской думы Денис Соболев и руководители фракций. «Ъ» предположил, что подобное обращение может быть связано со сменой партии: ~раньше Иванов был коммунистом, а в прошлом году стал единороссом~.
«Вдруг оказалась не та медаль. Кто знал об этом? КПРФ. Теперь мы эти истории, про бывших коммунистов, будем дозированно узнавать. Но мы видим некую избирательность в вопросах раскрытия конфиденциальной информации», — заявил изданию политолог Анатолий Бодров.
Активисты утверждают, что информации о награждении Иванова после 1996-го какими-либо медалями в администрации президента и Минобороны нет. При этом в городской думе хранятся данные, что у депутата есть орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль ООН «За службу миру», знак отличия «За службу в военной разведке ВДВ», медаль Минобороны «За помощь и милосердие» и несколько благодарственных писем.
«Помимо заслуженной награды, Иванов носит на груди орден Мужества и медаль СССР “За Отвагу”, что является из ряда вон выходящим поступком», — сказано в обращении.
Активисты обратили внимание, что присвоение чужих медалей может повлечь уголовную ответственность. Они также хотят лишить Иванова депутатского мандата и попросили проверить ГУ МВД Пензенской области, подозревая, что там могут производить незаконный оборот наград.
Один из авторов обращения Валерий Гостев объяснил «Ъ», что на медали «За отвагу», полученной в 1996 году, не должно быть надписи «СССР», так как после распада Союза ее не наносят. У Иванова же такая надпись есть, то есть технически он не мог получить эту награду, так как на момент получения ему должно было быть не более 17 лет.
Что говорит сам депутат?
Иванов прямо не ответил на вопрос о происхождении медали, однако заявил, что у него есть документы, подтверждающие владение наградами, он же предоставлял их в избирательные комиссии при участии в выборах. Иванов утверждает, что не знаком с активистами лично и узнал об обращении из СМИ. По словам Бодрова, именно партии должны проверять информацию о наградах их кандидата, а не избирательная комиссия. Если подтвердится, что медали «липовые», то ответственность за регистрацию Иванова в качестве кандидата упадет на членов ЕР и КПРФ.
Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выложил ролик, в котором сообщил, что рано утром ему позвонили из СМИ и попросили прокомментировать обращение ветеранов по поводу достоверности наград. Депутат заявил, что люди, «которые сейчас пользуются моментом и везде и всюду трубят о каком-то новом большом скандале», ранее общались с ним. У них есть номер телефона депутата, они могли ему позвонить или написать в соцсетях.
"Эти люди поступили иначе: решили хайпануть, набрать лайков, раздуть огонек. Я вам честно скажу, у вас это не получится. Все имеющиеся у меня государственные награды подтверждены наградными удостоверениями, подписаны президентом РФ.
Если у кого-то есть желание ознакомиться с ними, прошу тех, кто все это начал, организовать мне встречу с теми, кто обратился, с теми, как говорят, шестью ветеранами, и лично в их присутствии я все покажу, расскажу и объясню", — сказал Иванов.
Депутат отметил, что подобную информацию распространяют «злые языки», а правда остается за ним.
При этом в комментарии изданию «Подъем» депутат признался, что какое-то время носил муляж медали «За отвагу» советского образца, потому что свою потерял.
«Во время проведения мероприятий 23 февраля, если не ошибаюсь, 2022 года я надел китель с наградами под зимнюю куртку, и так получилось, что булавка, которая держит планку, отстегнулась и медаль у меня потерялась. 2 августа я приглашен был на мероприятие, мне там задали вопрос, почему без медали “За отвагу”? Я объяснил. Хорошо, говорит, я тебе сейчас медаль на время, пока ты будешь восстанавливать, одолжу. ~Это муляж. Я сразу увидел, что там написано СССР, но понимал, что в принципе ничего не нарушаю.~ Я взял на себя ответственность и ходил вот с этим муляжом. Если кто-то считает, что я что-то нарушил, если они прописывают какую-то статью КоАП, я готов понести ответственность».
Орден Мужества, как и медаль «За отвагу», Иванов получил через два года после прохождения службы на Северном Кавказе, рассказал он изданию.