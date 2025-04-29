«Ъ»: в Пензе депутата-единоросса заподозрили в ношении чужих наград

«Во время проведения мероприятий 23 февраля, если не ошибаюсь, 2022 года я надел китель с наградами под зимнюю куртку, и так получилось, что булавка, которая держит планку, отстегнулась и медаль у меня потерялась. 2 августа я приглашен был на мероприятие, мне там задали вопрос, почему без медали “За отвагу”? Я объяснил. Хорошо, говорит, я тебе сейчас медаль на время, пока ты будешь восстанавливать, одолжу. ~Это муляж. Я сразу увидел, что там написано СССР, но понимал, что в принципе ничего не нарушаю.~ Я взял на себя ответственность и ходил вот с этим муляжом. Если кто-то считает, что я что-то нарушил, если они прописывают какую-то статью КоАП, я готов понести ответственность».