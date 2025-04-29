СМИ: Трамп назвал «историческими» достижения за первые 100 дней на посту президента

Среди наиболее одиозных достижений Трампа называют отмену чеканки пенни в США, отмену ограничения на напор воды в душе и переименование Мексиканского залива в Американский. Многие действия администрации Трампа — не только указы — были оспорены в суде. К сегодняшнему дню подано, по разным данным, от 210 до 258 исков.