Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп назвал «историческими» достижения за первые 100 дней на посту президента

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал достижения своей администрации за первые 100 дней работы «историческими».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп отметил, что доволен работой своей администрации, которая добилась «больших успехов», пишет Time.

Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку.

Дональд Трамп
президент США

Высоко оценили результаты работы Трампа в первые 100 дней второго президентства и в Белом доме. На вчерашнем брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала: «Первые 100 дней Трампа, несомненно, стали самыми монументальными и историческими за все администрации в американской истории. Президент Трамп уже выполнил сотни данных обещаний».

По данным CBS News, за первые 100 дней работы Трамп подписал рекордное число указов 142 (по другим данным 139), опередив предыдущего рекордсмена Франклина Рузвельта, который издал 99 указов. Кроме того, Трамп отменил более 100 указов своего предшественника Джо Байдена, причем 78 указов он отменил в первые часы после своей инаугурации, напоминает NPR.

Среди наиболее одиозных достижений Трампа называют отмену чеканки пенни в США, отмену ограничения на напор воды в душе и переименование Мексиканского залива в Американский. Многие действия администрации Трампа не только указы были оспорены в суде. К сегодняшнему дню подано, по разным данным, от 210 до 258 исков.

Рейтинги одобрения Трампа за первые 100 дней работы оказались ниже, чем у любого президента США за последние 70 лет. Более того, в конгрессе инициировали процедуру импичмента Трампа по семи статьям, обвинив его в «тираническом» превышении полномочий, коррупции и злоупотреблении властью.