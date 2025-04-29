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Advance: Европа будет убеждать Киев не идти на перемирие с Москвой перед 9 мая

Европейские лидеры будут убеждать Киев не идти на перемирие с Москвой перед 9 мая, говорится в статье издания Advance.

Источник: AP 2024

«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот… не шёл навстречу Москве», — считает автор материала.

По его мнению, Европа не хотела бы, чтобы Киев давал Москве «шансы торжествовать 9 Мая».

В статье также отмечается, что Россия больше готова к миру, чем Украина.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

В Кремле подчеркнули, что Россия считает, что Киев должен присоединиться к объявленному Москвой перемирию.