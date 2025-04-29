Президент Финляндии Стубб допустил территориальные уступки со стороны Украины

«Если мы получим хотя бы два (условия государственности.— “Ъ”) из трех для Украины, я думаю, это будет здорово», — рассказал господин Стубб в интервью газете The New York Times (NYT). При этом он подчеркнул, что Финляндия никогда не признает новые российские территории таковыми.