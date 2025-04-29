Названы пять самых сенсационных шагов Трампа за 100 дней у власти

По указу Трампа всем желающим был открыт доступ к документам, связанным с расследованием убийства президента США Джона Кеннеди, которое произошло в 1963 году. Часть документов ранее публиковалась, но с правками. Теперь исследователи могут пытаться найти новые зацепки для того, чтобы выяснить, как и почему Ли Харви Освальд застрелил 35-го президента Штатов.