Названы пять самых сенсационных шагов Трампа за 100 дней у власти

Установил рекорд по подписанным указам
Принимать решения, исполнение которых регламентируется его указами, Дональд Трамп начал сразу же, как вступил в должность президента. По данным на 29 апреля, политик издал 139 указов. Это существенно больше количества документов, которые подписал в первые 100 дней президентства бывший рекордсмен Франклин Рузвельт.
Первые указы Трампа были связаны с аннулированием распоряжений предшественника — Джо Байдена, упразднением USAID и сокращением числа чиновников в федеральных министерствах и ведомствах.
Процедуру подписания указов американский лидер не раз превращал в шоу. Например, при введении импортных пошлин в отношении иностранных товаров он продемонстрировал американцам таблицу, которая указывала, в отношении какой страны какие тарифы вводятся.
Кроме того, в Белом доме рядовой закон об отмене ограничений на определенный уровень напора в душе презентовали как распоряжение Дональда Трампа, которое «делает американский душ снова великим».
Переименовал Мексиканский залив в Американский
По распоряжению Дональда Трампа картографам пришлось менять устоявшееся название одного из топонимов у побережья Северной Америки. Президент по своему велению переименовал Мексиканский залив в Американский. Первоначально внутреннее море в западной части Атлантического океана по-новому называли только в США, но позже название на картах исправила корпорация Google.
В Мексике такое решение Трампа не одобрили. Политику напомнили, что еще четыре сотни лет назад часть Северной Америки носила название «Мексиканской Америки». В заведениях общественного питания Мексики в знак протеста стали именовать кофе не «американо», а «мексикано».
Против корректировки названия залива выступило агентство Associated Press. СМИ в своих статьях продолжало именовать залив Мексиканским и столкнулось с рестрикциями со стороны администрации Трампа — журналистов агентства перестали приглашать на брифинги в Белом доме.
Планировал выкупить Газу и переселить оттуда палестинцев
Трамп выступил за обновление сектора Газа, который назвал «крупным объектом недвижимости». По мнению американского лидера, территорию можно реконструировать и превратить ее в «Ближневосточную Ривьеру». Чтобы реализовать свои планы, Трамп предложил купить Газу, а ее жителей переселить в соседние страны.
Во многих государствах план президента Штатов восприняли в штыки, назвав его неприемлемым. Позже политик уточнил, что высылка палестинцев из Газы не предполагается, и добавил, что США способствует, чтобы Израиль был добрее к населению анклава.
Обнародовал секретные архивы по убийству Кеннеди
По указу Трампа всем желающим был открыт доступ к документам, связанным с расследованием убийства президента США Джона Кеннеди, которое произошло в 1963 году. Часть документов ранее публиковалась, но с правками. Теперь исследователи могут пытаться найти новые зацепки для того, чтобы выяснить, как и почему Ли Харви Освальд застрелил 35-го президента Штатов.
Объявил о плане баллотироваться на третий срок
Заявление о желании продлить свое президентство на третий срок Дональд Трамп сделал незадолго до окончания первых 100 дней пребывания у власти. Планы политика вызвали шок у некоторых американцев. Причиной негативного отклика от ряда избирателей стал возраст президента.
Если он все-таки реализует свой замысел, то приступит к исполнению обязанностей главы государства в 2029 году, когда ему будет 82 года. Столько же было Байдену в конце срока нахождения у власти. Трамп сам неоднократно отпускал шутки по поводу возраста конкурента-демократа во время своей предвыборной кампании.
В США законодательно президентам запрещено занимать должность президента более двух раз. Однако Трамп заверил всех, что знает способы остаться у власти.
Эксперты уточнили, что остаться на третий президентский срок политик сможет, только если будет «вынужден» продлить полномочия из-за начала «большой войны» или если изменит законодательство страны.
В газете Daily Mail описали еще один вариант для Трампа, чтобы остаться у власти. В 2029 году на выборах президента должен победить нынешний вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Он назначит своим вице-президентом Дональда Трампа и откажется от должности. В результате страной будет управлять действующий американский лидер.