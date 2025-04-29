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Европейские лидеры не приедут на 9 мая в Киев

Лидеры европейских стран отказались ехать на 9 мая в Киев, как этого ранее добивалось руководство Украины в противовес параду Победы в Москве. Об этом пишет газета Politico.

Источник: Reuters

По ее данным, премьер-министр Польши Дональд Туск отправится во Францию к Эммануэлю Макрону, чтобы подписать оборонное соглашение, британский лидер Кир Стармер посетит оборонный саммит в Осло, а будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц не собирается ехать на Украину, пока его правительство не утверждено.

В то же время отмечается, что республику могут посетить главы МИД стран ЕС.

До этого стало известно, что Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство».