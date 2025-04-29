Европейские лидеры не приедут на 9 мая в Киев

По ее данным, премьер-министр Польши Дональд Туск отправится во Францию к Эммануэлю Макрону, чтобы подписать оборонное соглашение, британский лидер Кир Стармер посетит оборонный саммит в Осло, а будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц не собирается ехать на Украину, пока его правительство не утверждено.