Трамп заявил, что Украине может угрожать разгром в ближайшее время

«Я думаю, что я спасаю эту страну (Украину — Прим. ред.). Я думаю, что эта страна будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза. Я тот, кто дал им [противотанковые ракетные комплексы] Javelin, которые подбили танки. Это был важный момент, потому что, если бы те танки вошли, они были бы в 71 миле от Киева и собирались захватить Киев. Это был бы конец; конфликт бы закончился за один день», — сказал Трамп.