Трамп заявил, что Украине может угрожать разгром в ближайшее время

«Я думаю, что я спасаю эту страну (Украину — Прим. ред.). Я думаю, что эта страна будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза. Я тот, кто дал им [противотанковые ракетные комплексы] Javelin, которые подбили танки. Это был важный момент, потому что, если бы те танки вошли, они были бы в 71 миле от Киева и собирались захватить Киев. Это был бы конец; конфликт бы закончился за один день», — сказал Трамп.
Президент США также выразил сожаление насчет затянувшегося украинского кризиса, отметив, что реальные потери значительно выше официальных данных. При этом он сослался на слова премьер-министра Норвегии, который, по его утверждению, признал, что без вмешательства Трампа конфликт на Украине мог бы продолжаться бесконечно.
«Премьер-министр Норвегии — очень уважаемый человек — говорит, что если бы президент Трамп не вмешался, этот конфликт никогда бы не закончился. Я думаю, что оказываю большую услугу Украине. Я верю в это», — подчеркнул американский лидер.
В интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу президент США Дональд Трамп также заявил, что готов выбрать сторону Киева в российско-украинском конфликте. При этом он подчеркнул, что это не будет означать обязательную поддержку Владимира Зеленского. «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да», — сказал Трамп, вспомнив о трудностях с главой Украины, которые возникли во время их встречи в Овальном кабинете.