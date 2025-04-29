Последние зарубежные новости за 29 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Axios: команда Трампа готовит план на случай попытки импичмента
Советники Трампа опасаются попытки его импичмента, если демократы получат большинство в Палате представителей Конгресса. Демократ Шри Танедар уже выдвинул семь обвинений, включая злоупотребление властью и угрозу свободе слова.
Politico: европейские лидеры не приедут на 9 мая в Киев
Лидеры европейских стран отказались от визита в Киев 9 мая, несмотря на призыв Зеленского провести альтернативу параду в Москве. По информации Politico, большинство из них выбрали другие дипломатические мероприятия в Европе.
Objective: блэкаут стоил Испании как минимум 1 млрд евро
Блэкаут в Испании обойдется стране минимум в 1 млрд евро: масштабное отключение затронуло промышленность, сервисы и транспорт в будний день, приведя к сбоям в работе предприятий и отмене сотен поездов. По мнению экспертов, сбой окажет сильное влияние на испанский ВВП.
Economic Times: Индия может закрыть авиапространство и порты для Пакистана
Нью-Дели рассматривает возможность запрета для пакистанских авиакомпаний на использование индийского воздушного пространства. Это ответ на закрытие неба Пакистаном после теракта в Кашмире.
CNN назвал число уволенных госслужащих при Трампе
В рамках реформ Трампа и Маска в США уволены более 121 тыс. федеральных служащих. Больше всего пострадали USAID и Минюст, где сохранили должности менее половины сотрудников. Всего в отставку были отправлены сотрудники 30 ведомств.