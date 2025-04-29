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Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр — РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина — это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина — ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.