Лавров: Предложение Путина о перемирии — это начало прямых переговоров с Киевом

Предложение президента России Владимира Путина о перемирии на День Победы является началом прямых переговоров с Киевом о завершении украинского конфликта. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил официальный представитель МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров также отметил, что российская сторона выступает за прямые переговоры с Украиной без предварительных условий.
— РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, — цитирует главу российского МИД ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин в ходе встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Позже официальный представитель Кремля подчеркнул, что в этом контексте разговор о легитимности Зеленского вторичен.
Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что такое решение — это чрезвычайно важный символический жест.
При этом глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает долгосрочное прекращение огня, которое продлится не менее 30 дней. Украинские СМИ также сообщили, что президент страны Владимир Зеленский в то же время отверг предложение Путина, назвав его «манипуляцией».