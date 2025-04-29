Лавров: Предложение Путина о перемирии — это начало прямых переговоров с Киевом

При этом глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает долгосрочное прекращение огня, которое продлится не менее 30 дней. Украинские СМИ также сообщили, что президент страны Владимир Зеленский в то же время отверг предложение Путина, назвав его «манипуляцией».