Моди дал армии полную свободу действий после теракта в Кашмире

22 апреля в Пахалгаме боевики группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, в результате чего погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за этот теракт на Пакистан, и индийские спецслужбы сообщили о наличии доказательств причастности к нему пакистанских спецслужб. Вчера, 28 апреля, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал вторжение со стороны Индии неизбежным.