Bloomberg узнал, что Уиткофф пытался переубедить Путина насчет территорий

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Москве 25 апреля попытался переубедить своего собеседника в территориальном вопросе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Уиткофф предлагал Путину согласиться на прекращение огня с остановкой боевых действий на нынешней линии фронта. Однако Путин «сохранил свою максималистскую позицию в отношении территорий», пишет Bloomberg.
Один из собеседников Bloomberg заявил, что сейчас переговоры в тупике и для их продолжения нужны прямые контакты Путина и Трампа. Источники агентства из числа европейских чиновников отметили, что пока нет признаков готовности России отказаться от «максималистских» требований. Они отводят две недели на то, чтобы стали ясны дальнейшие действия США — достижение сделки, усиление давления или выход из переговоров.
Россия требует признания в своем составе Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В четырех последних есть неподконтрольные российской армии зоны, в том числе крупные города — Херсон, Запорожье, Покровск, Славянск, Краматорск. «Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны и являются неотъемлемой частью нашей страны России, — это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Трамп говорил, что в рамках урегулирования Крым «останется в составе России»; по данным The Wall Street Journal, Axios и The Washington Post, США готовы признать регион частью России. О других регионах он не высказывался. Украина выступила против признания полуострова российским, хотя Вашингтон отмечает, что от Киева такого шага не требуют.
Среди других предложений по урегулированию от США, согласно данным Bloomberg:
- исключение стремления Украины в НАТО;
- снятие санкций с России;
- гарантии безопасности для Украины и право на укрепление обороноспособности;
- контроль США над Запорожской АЭС.