Bloomberg узнал, что Уиткофф пытался переубедить Путина насчет территорий

Один из собеседников Bloomberg заявил, что сейчас переговоры в тупике и для их продолжения нужны прямые контакты Путина и Трампа. Источники агентства из числа европейских чиновников отметили, что пока нет признаков готовности России отказаться от «максималистских» требований. Они отводят две недели на то, чтобы стали ясны дальнейшие действия США — достижение сделки, усиление давления или выход из переговоров.