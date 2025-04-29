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Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку, которое опубликовано в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

«Россия является очень большой военной силой, а Украина — нет», — сказал он.

Американский лидер указал, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим».

«И я в действительности заканчиваю его», — добавил Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.