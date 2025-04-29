Трамп сравнил Россию и Украину в вопросе военной мощи

Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.