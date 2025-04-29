Опубликованы кадры из расположения спецназа КНДР под Курском

Уникальные видеокадры из расположения спецназа КНДР в курском приграничье опубликовали в интернете. Соответствующее видео разместил телеканал «Россия 24».
На них можно увидеть, как журналистка Марина Ким ознакомилась с боевой подготовкой бойцов северокорейской армии и оценила, как устроен их быт в условиях боевых действий.
Также военные из Северной Кореи исполнили на родном языке советскую песню военной поры «Катюша».
Ранее сообщалось, что северокорейские бойцы в боях за Курскую область отличились своим уровнем подготовки и решительностью, об этом рассказал в интервью aif.ru писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, солдаты Корейской народной армии отличились совершенно необычайным уровнем самоотверженности.