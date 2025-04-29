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Опубликованы кадры из расположения спецназа КНДР под Курском

Журналистка Марина Ким ознакомилась с боевой подготовкой бойцов северокорейской армии и оценила, как устроен их быт в условиях боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Уникальные видеокадры из расположения спецназа КНДР в курском приграничье опубликовали в интернете. Соответствующее видео разместил телеканал «Россия 24».

На них можно увидеть, как журналистка Марина Ким ознакомилась с боевой подготовкой бойцов северокорейской армии и оценила, как устроен их быт в условиях боевых действий.

Также военные из Северной Кореи исполнили на родном языке советскую песню военной поры «Катюша».

Ранее сообщалось, что северокорейские бойцы в боях за Курскую область отличились своим уровнем подготовки и решительностью, об этом рассказал в интервью aif.ru писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, солдаты Корейской народной армии отличились совершенно необычайным уровнем самоотверженности.