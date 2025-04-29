Лукашенко заявил Путину, что не может не приехать на парад 9 Мая в Москве

«Благодарю еще раз за эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.