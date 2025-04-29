Лукашенко заявил Путину, что не может не приехать на парад 9 Мая в Москве

«Благодарю еще раз за эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Лукашенко, главам двух государств «не тесно», «не скучно», они делают «свое дело».
«Пожалуйста, кто хочет — пусть присоединяется», — заключил он.
Во вторник, 29 апреля, Путин и Лукашенко в Волгограде приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. После этого политики провели отдельную встречу, на которой обсудили развитие российско-белорусских отношений.
9 мая 2025 года в России отметят 80-ю годовщину Победы. В Москве центральным событием будет парад на Красной площади, его гостями станут лидеры более 20 стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы Николас Мадуро, Сербии Александр Вучич, Белоруссии Александр Лукашенко, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.