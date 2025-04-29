В Госдепе США пригрозили выйти из переговоров по Украине

«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», — отметила она.
По словам Брюс, Вашингтон ждет «полного и длительного» прекращения огня и завершения конфликта.
«Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнут прогресс, то мы уйдем», — подчеркнула она.
Проблемы с достижением мира.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта.