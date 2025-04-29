Страны БРИКС обеспокоены угрозой ядерного конфликта

Государства БРИКС выразили свою тревогу по поводу увеличения рисков, связанных с ядерной угрозой и возможностью ядерного конфликта. Это было отмечено в заявлении, принятом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц объединения.
«Министры обеспокоены ростом риска ядерного конфликта. Они подчеркнули важность укрепления системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения», — говорится в декларации. Отмечается, что это необходимо для сохранения глобальной стабильности, международного мира и безопасности.
Недавно стало известно, что скоро БРИКС может пополниться еще одной страной. Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что рассматривает вступление в союз.
Ранее заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал, что страны БРИКС становятся ключевой силой мировой экономики, способствующей ее движению вперед.