Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны БРИКС обеспокоены угрозой ядерного конфликта

В БРИКС подчеркнули важность укрепления системы разоружения.

Источник: Комсомольская правда

Государства БРИКС выразили свою тревогу по поводу увеличения рисков, связанных с ядерной угрозой и возможностью ядерного конфликта. Это было отмечено в заявлении, принятом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц объединения.

«Министры обеспокоены ростом риска ядерного конфликта. Они подчеркнули важность укрепления системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения», — говорится в декларации. Отмечается, что это необходимо для сохранения глобальной стабильности, международного мира и безопасности.

Недавно стало известно, что скоро БРИКС может пополниться еще одной страной. Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что рассматривает вступление в союз.

Ранее заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал, что страны БРИКС становятся ключевой силой мировой экономики, способствующей ее движению вперед.