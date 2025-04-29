Страны БРИКС обеспокоены угрозой ядерного конфликта

«Министры обеспокоены ростом риска ядерного конфликта. Они подчеркнули важность укрепления системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения», — говорится в декларации. Отмечается, что это необходимо для сохранения глобальной стабильности, международного мира и безопасности.