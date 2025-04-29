Переговоры Путина и Лукашенко продолжались четыре часа

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко продолжались четыре часа. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает «Пул Первого».
Встреча проходила в Волгограде. Перед этим президенты выступили на международном форуме «Великое наследие — общее будущее».
— Переговоры завершены. Лукашенко и Путин общались тет-а-тет четыре часа ровно, — сообщает Telegram-канал.
29 апреля главы России и Белоруссии возложили венки в зале Воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде. После этого президенты возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
Ранее президенты России и Белоруссии встретились для переговоров 13 марта. Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу с официальным визитом, его судно совершило посадку в московском аэропорту Внуково. Так как статус визита официальный, при встрече президента страны задействовали почетный караул.
Среди заявленных для обсуждения тем официальной встречи оказались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, развитие стратегического партнерства и союзничества между Россией и Белоруссией.