Переговоры Путина и Лукашенко продолжались четыре часа

Ранее президенты России и Белоруссии встретились для переговоров 13 марта. Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу с официальным визитом, его судно совершило посадку в московском аэропорту Внуково. Так как статус визита официальный, при встрече президента страны задействовали почетный караул.