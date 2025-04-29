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Трамп пошутил, что готов стать новым папой римским

Папу римского Франциска похоронили 26 апреля.

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами пошутил, что готов стать новым папой римским.

«Я бы хотел быть папой римским. Я был бы своим главным выбором», — заявил президент США.

Кроме того, он отметил, что не имеет предпочтений по кандидатам на эту должность.

Напомним, Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет из-за инсульта, который спровоцировал остановку сердца. Понтифик скончался на следующий день после Пасхи, которую католики и православные отмечали в один день впервые за 11 лет. Его похоронили в субботу, 26 апреля, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

На церемонии встретились Трамп и Владимир Зеленский. Однако их разговор продлился всего несколько минут.