Путин наградил спикера Волгоградской облдумы орденом

Церемония вручения высокой государственной награды Александру Блошкину состоялась по завершении Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который сегодня прошел в Волгограде с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко.