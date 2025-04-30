Путин наградил спикера Волгоградской облдумы орденом

Высокая награда присвоена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили V102.RU в регпарламенте.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Церемония вручения высокой государственной награды Александру Блошкину состоялась по завершении Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который сегодня прошел в Волгограде с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко.