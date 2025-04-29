Главы МИД БРИКС выразили надежду на устойчивое урегулирование по Украине

Главы министерств иностранных дел стран БРИКС выразили надежду, что текущие усилия по завершению конфликта на Украине приведут к достижению устойчивого мира, говорится в декларации, опубликованной Министерством иностранных дел Бразилии по итогам встречи.
«Министры выразили надежду, что нынешние усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию», — говорится в документе.
Главы внешнеполитических ведомств также напомнили о позициях стран в отношении украинского конфликта, которые были ранее изложены в том числе в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН.
Напомним, совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС под председательством Бразилии проходило 28−29 апреля. В нем принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров. В своем выступлении он, в частности, заявил, что инициатива российского лидера Владимира Путина о прекращении огня по случаю празднования Дня Победы является началом прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.