Главы МИД БРИКС выразили надежду на устойчивое урегулирование по Украине

Напомним, совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС под председательством Бразилии проходило 28−29 апреля. В нем принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров. В своем выступлении он, в частности, заявил, что инициатива российского лидера Владимира Путина о прекращении огня по случаю празднования Дня Победы является началом прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.