Лавров: Россия выступает за переговоры с Украиной без предварительных условий

«Европейские радикалы заявляли, что перемирие и начало переговоров может быть только в тот момент, когда Украина будет иметь преимущество на поле боя, поэтому накачаем ее еще оружием и потом уже, когда Россия ослабнет, вот тогда с позиции силы будем разговаривать», — обратил внимание Лавров.