Лавров: Россия выступает за переговоры с Украиной без предварительных условий

Москва выступает за прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ответное требование Украины о 30-дневном перемирии противоречит идее незамедлительного диалога. Кроме того, министр призывает скептически относиться ко всем сообщениям от украинской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Предложение Москвы — это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.
«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей», — сказал Лавров на пресс-конференции.
Перемирие сроком на 30 дней, на котором настаивает Украина, противоречит идее незамедлительного диалога, пояснил министр. Лавров отметил, что Россия скептически оценивает призывы Киева к перемирию, учитывая предыдущий опыт нарушений со стороны Украины.
«Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия», — подчеркнул он.
Глава МИД России указал, что недавнее пасхальное перемирие «никоим образом не соблюдалось киевским режимом».
«Там огромное количество нарушений было зафиксировано», — подчеркнул министр.
Он добавил, что Украина и Европа требуют от России полного прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя.
Российский министр также предложил вспомнить «грозные предупреждения», которые несколько месяцев назад звучали из Киева о том, что «они не примут никакого перемирия».
«Европейские радикалы заявляли, что перемирие и начало переговоров может быть только в тот момент, когда Украина будет иметь преимущество на поле боя, поэтому накачаем ее еще оружием и потом уже, когда Россия ослабнет, вот тогда с позиции силы будем разговаривать», — обратил внимание Лавров.
Майское перемирие.
28 апреля президент России Владимир Путин распорядился установить временный режим прекращения огня в честь 80-й годовщины Победы. Боевые действия в зоне СВО будут приостановлены с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая по московскому времени.
В Кремле подчеркнули, что это решение стало проявлением доброй воли российского лидера и свидетельствует о готовности Москвы двигаться к мирному урегулированию конфликта. При этом российская сторона выразила сомнения в способности Киева обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми подразделениями ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня, назвав инициативу «попыткой манипуляции». Он вновь заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня сроком на 30 дней.
В ответ на заявления Киева пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не получила ясного ответа о согласии Украины соблюдать предложенное перемирие с 8 по 11 мая, охарактеризовав позицию украинской стороны как уход от прямого ответа.