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Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по Украине без достижения прогресса

Вашингтон может покинуть переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если не будет достигнут реальный прогресс в мирном процессе. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

Источник: Life.ru

«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», — подчеркнула Брюс.

Она добавила, что Вашингтон ожидает «полного и длительного» прекращения огня и скорейшего завершения конфликта. По словам представителя Госдепа, сейчас настало время для обеих сторон конфликта представить конкретные предложения.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорое завершение конфликта. В Киеве тем временем ожидают, что уже на этой неделе США выйдут из переговоров. При этом Кремлю предрекли сплошные бонусы от выхода Трампа из сделки по Украине.