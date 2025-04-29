Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по Украине без достижения прогресса

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорое завершение конфликта. В Киеве тем временем ожидают, что уже на этой неделе США выйдут из переговоров. При этом Кремлю предрекли сплошные бонусы от выхода Трампа из сделки по Украине.