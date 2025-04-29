Госдеп: Москва и Киев должны представить мирные инициативы в ближайшее время

В случае отсутствия продвижения к мирному урегулированию конфликта на Украине США прекратят участие в переговорах. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.
Она также сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио ожидает от России и Украины конкретных предложений по урегулированию конфликта в ближайшее время.
«Сейчас необходимо, чтобы обе стороны конфликта представили конкретные предложения. Если прогресса не будет, мы больше не будем участвовать в этом процессе в качестве посредников», — процитировала Тэмми Брюс слова Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Бразилии участники высказались за скорейшее разрешение конфликта на Украине.
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. При этом, на данный момент пока нет точных дат встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.