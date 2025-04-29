Зеленский намекнул о планах нанести удар по параду Победы в Москве

До этого стало известно, что глава РФ поддержал предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине, выдвинутое им несколько недель назад. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что в последние 10 лет Украина нарушала все достигнутые с Россией соглашения, в том числе при поддержке европейской и американской сторон. Глава ведомства в качестве примера вспомнил Минские соглашения и договоренности, которых удалось достичь весной 2022 года.