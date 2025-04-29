Зеленский намекнул о планах нанести удар по параду Победы в Москве

Украинский президент Владимир Зеленский намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Он также отметил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.
— Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают, — цитирует украинского президента Lenta.ru.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Российская сторона считает, что Украина должна последовать примеру перемирия, предупреждая, что в случае нарушений со стороны Киева ВС РФ дадут адекватный ответ.
Однако глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает долгосрочное прекращение огня, которое продлится не менее 30 дней. Украинские СМИ также сообщили, что президент страны Владимир Зеленский в то же время отверг предложение Путина, назвав его «манипуляцией».
До этого стало известно, что глава РФ поддержал предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине, выдвинутое им несколько недель назад. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что в последние 10 лет Украина нарушала все достигнутые с Россией соглашения, в том числе при поддержке европейской и американской сторон. Глава ведомства в качестве примера вспомнил Минские соглашения и договоренности, которых удалось достичь весной 2022 года.