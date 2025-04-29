Лукашенко заявил, что не может не посетить парад Победы 9 мая в Москве

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что не может не приехать на парад, который состоится 9 мая в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой в Волгограде 29 апреля признался, что рассчитывает видеть Лукашенко на торжественных мероприятиях на Красной площади 9 мая.
«Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси», — отметил президент Белоруссии.
Лукашенко также подчеркнул, что он, как и Путин, и их союзные государства, привержен этому.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Политики возложили венки к Вечному огню и почтили память героических защитников Сталинграда.