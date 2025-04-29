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Лукашенко заявил, что не может не посетить парад Победы 9 мая в Москве

Президент Белоруссии заявил, что намерен посетить торжественные мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы в Москве 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что не может не приехать на парад, который состоится 9 мая в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой в Волгограде 29 апреля признался, что рассчитывает видеть Лукашенко на торжественных мероприятиях на Красной площади 9 мая.

«Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси», — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко также подчеркнул, что он, как и Путин, и их союзные государства, привержен этому.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Политики возложили венки к Вечному огню и почтили память героических защитников Сталинграда.