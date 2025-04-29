«Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — отметил автор.
Лейрос утверждает, что значительная часть плодородных черноземных земель на Украине передается международным корпорациям с целью погашения многочисленных военных кредитов. По словам автора материала, в последнее время наблюдается крупная волна скупки молдавских земель компанией американской корпорацией BlackRock.
В статье отмечается, что BlackRock приобрела в Молдавии свыше трех миллионов гектаров земли, что эквивалентно двум третям сельскохозяйственных площадей страны. Подобные действия являются незаконными, однако корпорация с одобрения прозападного молдавского правительства использует специальную преступную схему.
«Молдавия и Украина идут очень похожими путями. Как и киевский режим, Молдавия проводит прозападную внешнюю политику, стремится стать членом ЕС и НАТО, а также принимает диктаторские меры внутри страны против суверенной оппозиции и этнических меньшинств, одновременно демонстрируя все большую покорность на международной арене. Обе страны продают свои плодородные земли “финансовым акулам” BlackRock», — заключил Лейрос.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев. Это вызывает критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.