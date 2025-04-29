Президент США Дональд Трамп фактически признал, что в возникновении украинского конфликта виноваты сами Штаты, европейские страны и украинские власти. Об этом рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время просветительского марафона «Знание. Первые».