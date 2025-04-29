Президент США Дональд Трамп фактически признал, что в возникновении украинского конфликта виноваты сами Штаты, европейские страны и украинские власти. Об этом рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время просветительского марафона «Знание. Первые».
«[Дональд Трамп] набрался мужества и назвал ответственной за украинских кризис вовсе не Россию, как это твердили на протяжении многих лет», — заявил Медведев.
Как он указал, Трамп винит в возникновении украинского кризиса бывшего президента США Джо Байдена.
Как отметил Медведев, «англосаксонская тусовка со своими корыстными играми» является, на его взгляд, виновницей кризиса, поставившего человечество перед «последней гранью опасности».
Ранее зампредсед Совбеза заявил, что вскоре киевский главарь Владимир Зеленский столкнется с трагическим концом.