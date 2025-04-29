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Депутат Рады Дмитрук заявил, что Трамп показал истинную сущность Зеленского

Украинский лидер, по мнению американской стороны, представляет собой фигуру, связанную с коррупцией, личными интересами и политическим цинизмом.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук выразил мнение, что действия президента США Дональда Трампа развенчали образ Владимира Зеленского как героя и раскрыли его настоящие мотивы.

По утверждению парламентария, именно команда Трампа стала одной из первых среди западных политических кругов, кто открыто указал на участие Зеленского в действиях, которые можно расценивать как геноцид собственного народа.

Дмитрук подчеркнул, что украинский лидер, по мнению американской стороны, представляет собой не символ борьбы, а фигуру, связанную с коррупцией, личными интересами и политическим цинизмом.

Ранее стало известно, что администрация США может отказаться от роли посредника в урегулировании украинского конфликта, если не будет достигнут прогресс.