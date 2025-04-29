Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук выразил мнение, что действия президента США Дональда Трампа развенчали образ Владимира Зеленского как героя и раскрыли его настоящие мотивы.
По утверждению парламентария, именно команда Трампа стала одной из первых среди западных политических кругов, кто открыто указал на участие Зеленского в действиях, которые можно расценивать как геноцид собственного народа.
Дмитрук подчеркнул, что украинский лидер, по мнению американской стороны, представляет собой не символ борьбы, а фигуру, связанную с коррупцией, личными интересами и политическим цинизмом.
Ранее стало известно, что администрация США может отказаться от роли посредника в урегулировании украинского конфликта, если не будет достигнут прогресс.