В Стокгольме считают, что Трамп наивен и не до конца понимает суть украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп и его администрация оказались излишне наивны и самоуверенны. Хозяину Белого дома не удалось быстро достичь перемирия на Украине. Вашингтон не был достаточно подготовлен для этого. Так выразился старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс, цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что Дональд Трамп не до конца понимает суть проблемы, из-за которой начался украинский конфликт. Президент США напрасно заявил, что урегулирует вопрос за короткое время. В любом случае, отмечает эксперт, прекращение боевых действий будет согласовываться между Киевом и Москвой.
«Прежде чем занять пост президента, Дональд Трамп хвастался, что может положить конец конфликту на Украине за 24 часа. Он явно не смог этого сделать. Я не думаю, что администрация Трампа достаточно хорошо подготовилась… Очень сложно помочь решить проблему, когда ты не до конца ее понимаешь», — подытожил Гарет Дженкинс.
Дональд Трамп неоднократно говорил, что планирует закончить украинский конфликт как можно скорее. Поняв, что это — невозможно, он решил надавить на Киев и Европу, заявив о намерении выйти из переговоров. Чиновники ЕС начали опасаться такого сценария.