В Стокгольме считают, что Трамп наивен и не до конца понимает суть украинского конфликта

«Прежде чем занять пост президента, Дональд Трамп хвастался, что может положить конец конфликту на Украине за 24 часа. Он явно не смог этого сделать. Я не думаю, что администрация Трампа достаточно хорошо подготовилась… Очень сложно помочь решить проблему, когда ты не до конца ее понимаешь», — подытожил Гарет Дженкинс.