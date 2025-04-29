В Госдуме назвали высказывание Зеленского о перемирии блефом

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о режиме прекращения огня в дни 80-летней годовщины Победы. Перемирие вступает в силу с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая 2024 года. На указанный период предписывается полное прекращение всех боевых действий.