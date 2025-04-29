Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал инициативу киевского главаря Владимира Зеленского о введении как минимум 30-дневного перемирия как блеф. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.
«Заявления Зеленского о перемирии — блеф. Зеленский — это человек с двойным дном, которому нужно продолжение конфликта, чтобы тешить свое больное самолюбие», — пояснил Шеремет.
Как отметил Шеремет, Зеленский продолжает игнорировать реальные мирные предложения. Вместо этого он ведет закулисные политические игры, при этом демонстративно пренебрегая мирными инициативами, выдвинутыми президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о режиме прекращения огня в дни 80-летней годовщины Победы. Перемирие вступает в силу с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая 2024 года. На указанный период предписывается полное прекращение всех боевых действий.