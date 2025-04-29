«Я бы хотел быть папой римским. Я был бы своим главным выбором», — сказал он.
Трамп пошутил о желании стать новым папой римским. Видео © X / Republicans against Trump.
Также Трамп добавил, что у него нет предпочтений по кандидатам на эту должность.
Напомним, что папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах Трамп встретился с Владимиром Зеленским, но их разговор продлился всего несколько минут.