Трамп пошутил о желании стать новым папой римским

Напомним, что папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах Трамп встретился с Владимиром Зеленским, но их разговор продлился всего несколько минут.