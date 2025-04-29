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Трамп пошутил о желании стать новым папой римским

Во время встречи с журналистами американский президент США Дональд Трамп не удержался от шутки. Он заявил, что хотел бы занять пост папы римского.

Источник: Life.ru

«Я бы хотел быть папой римским. Я был бы своим главным выбором», — сказал он.

Трамп пошутил о желании стать новым папой римским. Видео © X / Republicans against Trump.

Также Трамп добавил, что у него нет предпочтений по кандидатам на эту должность.

Напомним, что папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах Трамп встретился с Владимиром Зеленским, но их разговор продлился всего несколько минут.