Трамп заявил, что с Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским

«У Зеленского нет карт, а он просит всё больше и больше. А у него нет козырей. Надеюсь, он это сделает (заключит мир. — прим. Life.ru). Потому что Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», — сказал Трамп.