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Трамп заявил, что с Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп высказался о своих предпочтениях в переговорах. Он отметил, что работать с российским лидером Владимиром Путиным проще, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

По его мнению, бывший комик постоянно требует «всё больше и больше», при этом не располагая серьёзными аргументами. Трамп поделился своими мыслями в интервью журналисту Гленну Беку.

«У Зеленского нет карт, а он просит всё больше и больше. А у него нет козырей. Надеюсь, он это сделает (заключит мир. — прим. Life.ru). Потому что Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

Ранее Госдепартамент США пригрозил, что Вашингтон может выйти из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Это произойдёт, если реальный прогресс в мирном процессе не состоится. Вашингтон ждёт «полного и длительного» прекращения огня и скорейшего завершения конфликта.