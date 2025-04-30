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Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.

Источник: © РИА Новости

Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в России по авторству музыки для фильмов Эмира Кустурицы и участию в группе «Бьело дугме».

«Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию… По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления… не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии», — говорится в публикации портала.

По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом.