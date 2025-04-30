Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте

Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в России по авторству музыки для фильмов Эмира Кустурицы и участию в группе «Бьело дугме».
«Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию… По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления… не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии», — говорится в публикации портала.
По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом.