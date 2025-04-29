Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгоград названия «Сталинград»

Ранее российский глава поддержал поддержал инициативу ветеранов переименовать аэропорт Волгоград в «Сталинград». При этом Путин обозначил особый статус предложений, поступающих от защитников Отечества, подчеркнув безусловную готовность претворить их в жизнь.