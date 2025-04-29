Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгоград названия «Сталинград»

Президент России Владимир Путин официально вернул волгоградскому аэропорту его историческое название. Согласно подписанному главой государства указу, теперь аэропорт будет называться «Сталинград». Соответствующая информация была распространена пресс-службой Кремля.
Ранее российский глава поддержал поддержал инициативу ветеранов переименовать аэропорт Волгоград в «Сталинград». При этом Путин обозначил особый статус предложений, поступающих от защитников Отечества, подчеркнув безусловную готовность претворить их в жизнь.