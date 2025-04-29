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Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгоград названия «Сталинград»

Путин отреагировал на просьбу переименовать аэропорт Волгоград в «Сталинград».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин официально вернул волгоградскому аэропорту его историческое название. Согласно подписанному главой государства указу, теперь аэропорт будет называться «Сталинград». Соответствующая информация была распространена пресс-службой Кремля.

Ранее российский глава поддержал поддержал инициативу ветеранов переименовать аэропорт Волгоград в «Сталинград». При этом Путин обозначил особый статус предложений, поступающих от защитников Отечества, подчеркнув безусловную готовность претворить их в жизнь.