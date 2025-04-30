Историк Исаев объяснил негативную репутацию маршала Жукова «чёрным пиаром»

На подготовку Берлинской наступательной операции, приведшей к капитуляции нацистской Германии в 1945 году, у командования было не так много времени. Об этом в интервью aif.ru рассказал военный историк Алексей Исаев.
По его словам, к штурму Берлина готовились тщательно, но всё-таки спешили, опасаясь коллапса на западном фронте у союзников.
«Жуков предлагал более размеренный вариант наступления, с созданием еще одного плацдарма под Франкфуртом-на-Одере, чтобы с двух сторон нанести удар по противнику и рассеять его внимание. Но Сталин потребовал брать Берлин как можно быстрее — с единственного, Кюстринского плацдарма», — добавил эксперт.
По словам Исаева, это лишний раз опровергает мнение о Жукове как о полководце, который не считался с потерями.
"Такую репутацию ему создали позже, и это был черный пиар с политическим подтекстом. Если смотреть на факты, то в 1945 году Жуков располагал совсем небольшим ресурсом потерь.
Красная армия шла на Берлин с дивизиями в 4−5 тыс. человек, при штатной численности 10 тыс. В отличие даже от Будапешта и Вены, резервов у ставки уже не было. И разбрасываться живой силой ни Жуков, ни Конев позволить себе не могли".
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