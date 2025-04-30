Историк Исаев объяснил негативную репутацию маршала Жукова «чёрным пиаром»

Красная армия шла на Берлин с дивизиями в 4−5 тыс. человек, при штатной численности 10 тыс. В отличие даже от Будапешта и Вены, резервов у ставки уже не было. И разбрасываться живой силой ни Жуков, ни Конев позволить себе не могли".