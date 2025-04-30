Симоньян оценила слова Стоуна о победе русских во Второй мировой войне

Во время марафона «Знание. Первые» Стоун подчеркнул важность сохранения исторической памяти о решающей роли СССР в победе над нацизмом. Он акцентировал, что сейчас эта тема актуальна, так как Россия находится в политикой изоляции, проводимой странами ЕС и США.