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Симоньян оценила слова Стоуна о победе русских во Второй мировой войне

Симоньян прокомментировала слова режиссера Стоуна о роли СССР в войне.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американскогоо режиссера Оливера Стоуна о роли СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом она написала в Telegram-канале.

Во время марафона «Знание. Первые» Стоун подчеркнул важность сохранения исторической памяти о решающей роли СССР в победе над нацизмом. Он акцентировал, что сейчас эта тема актуальна, так как Россия находится в политикой изоляции, проводимой странами ЕС и США.

«Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне “Знание. Первые”», — сказала главред.

Ранее Стоун принял участие в марафоне «Знание. Первые». Там он отметил, что коренной перелом в войне произошел благодаря победам Красной Армии в критический период 1942—1943 гг., когда на Восточном фронте решалась судьба всего мирового конфликта.