Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американскогоо режиссера Оливера Стоуна о роли СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом она написала в Telegram-канале.
Во время марафона «Знание. Первые» Стоун подчеркнул важность сохранения исторической памяти о решающей роли СССР в победе над нацизмом. Он акцентировал, что сейчас эта тема актуальна, так как Россия находится в политикой изоляции, проводимой странами ЕС и США.
«Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне “Знание. Первые”», — сказала главред.
Ранее Стоун принял участие в марафоне «Знание. Первые». Там он отметил, что коренной перелом в войне произошел благодаря победам Красной Армии в критический период 1942—1943 гг., когда на Восточном фронте решалась судьба всего мирового конфликта.