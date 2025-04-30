Алаудинов заявил, что ГУР Украины понесло потери в Белгородской области

«После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа “Ахмат” были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться, прорваться на территорию Российской Федерации», — отметил он.