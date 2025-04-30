Донецкая Народная Республика, 30 апреля.
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщает об активизации боёв в Часовом Яре. Российским войскам удалось закрепиться на новых позициях. ВСУ выдавливают в западном направлении. Чтобы стабилизировать ситуацию, Киев стал больше применять ударные дроны.
Расчёты FPV-дронов Центра «Рубикон» уничтожили бронетранспортёр М113 и живую силу ВСУ, пытавшуюся укрыться в частном секторе населённого пункта Богатырь на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
В Славянске Армия России ударила по складу с боеприпасами. О поражении цели свидетельствует вторичная детонация.
— Сейчас на резервы, собранные в Славянске и Краматорске, опираются украинские формирования, действующие на Красноармейском, Константиновском и Краснолиманском направлениях, — рассказал военкор Евгений Поддубный.
Харьковская область, 30 апреля.
Группировка войск «Запад» освободила в Купянском районе Харьковской области село Дорошовка. Вероятно, следующей целью наших войск будет Моначиновка. Через этот населённый пункт проходят дороги из Великого Бурлука, Чугуева и Харькова на Купянск. Если они будут перерезаны, то снабжение подразделений ВСУ, засевших в районе Купянска, будет затруднено. Военный корреспондент Александр Коц обращает внимание на расширение плацдарма на западном берегу Оскола.
— Группировке российских войск, освободившей на днях Каменку, удалось растянуть плацдарм на вражеском берегу от Западного почти до границы с Россией. Освобождение Дорошовки говорит о том, что теперь этот плацдарм начали углублять, — пишет военкор.
Ударные дроны настигли танк Т-72 ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
В Курской области судят боевиков.
Несмотря на то что бои в Курской области завершают, есть ещё отголоски вторжения ВСУ. Теперь с боевиками разбираются следователи и суды. Многие из вэсэушников получают наказание за воспрепятствование эвакуации мирного населения. Следком сообщил, что старший сержант Дмитрий Павлинский не давал жителям Малой Локни переехать в безопасное место. За это он получил 17 лет лишения свободы. Ещё пять украинских военнослужащих получили наказание по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Их удалось пленить в октябре 2024 года. Известно, что они действовали в Кореневском и Глушковском районах Курской области.
Трамп предрёк скорый конец Украины.
Дональд Трамп считает, что Украина скоро будет разгромлена. Президент США утверждает, что своими действиями он пытается спасти украинцев от уничтожения.
— Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза, — заявил он в интервью журналу The Atlantic.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц предупредил, что Дональд Трамп не хочет долго ждать окончательного прекращения огня.
— Сейчас и Россия, и Украина должны двигаться быстро к соглашению прежде, чем президент Трамп потеряет терпение. После долгих лет бессвязной стратегии администрации президента Джо Байдена только Трамп смог привести и Россию, и Украину за стол переговоров, — отметил Уолтц, добавив, что после переговоров стороны понимают, что нужно сделать для достижения мира.
Всё тот же Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира. Он заявляет, что американские власти должны заботиться о средствах налогоплательщиков. Советник Трампа не сказал прямо, что соглашение о полезных ископаемых могло бы окупить вложение Вашингтона, но заострил своё внимание на нём.
— Вы хотите говорить о гарантиях безопасности? Я считаю, такое соглашение стало бы отличной гарантией. Это была историческая возможность, и, к сожалению, она была упущена, — сказал Уолтц в эфире Fox News.
Ранее Financial Times сообщало, что соглашение о добыче полезных ископаемых может быть подписано до 4 мая. Договор будет распространяться на все минеральные ресурсы, в том числе нефть и газ. Кроме того, документ касается крупных энергетических объектов. Стоит отметить, что у Украины осталось три АЭС. Их тоже хотят взять под контроль. По мнению бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*, причиной этого служит план главы разведки Кирилла Буданова* взорвать атомные станции, если Украина начнёт терпеть поражение.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.