Новости СВО. Освобождена Дорошовка, в Курской области судят боевиков ВСУ, Трамп предсказал Украине конец, 30 апреля

Несмотря на то что бои в Курской области завершают, есть ещё отголоски вторжения ВСУ. Теперь с боевиками разбираются следователи и суды. Многие из вэсэушников получают наказание за воспрепятствование эвакуации мирного населения. Следком сообщил, что старший сержант Дмитрий Павлинский не давал жителям Малой Локни переехать в безопасное место. За это он получил 17 лет лишения свободы. Ещё пять украинских военнослужащих получили наказание по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Их удалось пленить в октябре 2024 года. Известно, что они действовали в Кореневском и Глушковском районах Курской области.