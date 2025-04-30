Историк Исаев рассказал о случайном обнаружении бункера Гитлера

По словам историка, позже стало ясно, что угрозу для рейхсканцелярии и бункера фюрера создали три объединения — 5-я ударная армия Берзарина, 8-я гвардейская Чуйкова и 1-я гвардейская танковая Катукова. Именно они двигались по направлению к тому месту, где засел Гитлер. А вот к Рейхстагу наступающие шли вовсе не потому, что искали там Гитлера, добавил специалист.