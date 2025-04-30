Историк Исаев рассказал о случайном обнаружении бункера Гитлера

О существовании подземного бункера Гитлера во дворе рейхсканцелярии не знали ни советские войска, ни западные союзники. Он не был обозначен на картах Берлина, розданных наступающим частям Красной армии. Об этом в интервью aif.ru рассказал военный историк Алексей Исаев.
«Можно было только догадываться, где в апреле 1945 года прятался Гитлер — подходящих, хорошо укрепленных объектов в Берлине хватало. Поэтому вопрос о том, кто заставит фюрера самоубиться — а это был ключ к скорейшему завершению войны — не был предрешен. И все решилось благодаря случаю и воинскому мастерству конкретных людей», — отметил Исаев.
По словам историка, позже стало ясно, что угрозу для рейхсканцелярии и бункера фюрера создали три объединения — 5-я ударная армия Берзарина, 8-я гвардейская Чуйкова и 1-я гвардейская танковая Катукова. Именно они двигались по направлению к тому месту, где засел Гитлер. А вот к Рейхстагу наступающие шли вовсе не потому, что искали там Гитлера, добавил специалист.
«Захват Рейхстага позволял разрезать оборону Берлина на куски, словно пирог. И потом его “подъедать”, последовательно уничтожая очаги сопротивления. Но, повторюсь, в реальности всё зависело от того, кто быстрее дойдет до рейхсканцелярии и заставит Гитлера самоубиться», — пояснил Исаев.
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