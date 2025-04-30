Додон: Санду вынуждена праздновать 80-летие Победы из-за предстоящих выборов

«Зная, насколько цинична Майя Санду, не удивлюсь, если и она наденет в этом году георгиевскую ленту, учитывая предстоящие парламентские выборы. Она на все готова, лишь бы остаться у власти», — сказал Додон в интервью изданию Unimedia, комментируя заявление пресс-секретаря правительства Даниэля Водэ, который сообщил, что Санду и другие руководители республики будут праздновать 9 мая два праздника — День Победы и День Европы.