Додон: Санду вынуждена праздновать 80-летие Победы из-за предстоящих выборов

КИШИНЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду решила принять участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу воинской славы «Вечность» в Кишиневе в честь 80-летия Победы, чтобы заручиться поддержкой избирателей на выборах в парламент в сентябре. Об этом заявил бывший президент, лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон.
«Зная, насколько цинична Майя Санду, не удивлюсь, если и она наденет в этом году георгиевскую ленту, учитывая предстоящие парламентские выборы. Она на все готова, лишь бы остаться у власти», — сказал Додон в интервью изданию Unimedia, комментируя заявление пресс-секретаря правительства Даниэля Водэ, который сообщил, что Санду и другие руководители республики будут праздновать 9 мая два праздника — День Победы и День Европы.
Додон напомнил, что бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, который выступал за объединение Молдавии с Румынией и разрыв с Россией, в борьбе за голоса избирателей даже надевал георгиевскую ленту. «Помню, как в 2011 году, баллотируясь на должность мэра Кишинева Киртоакэ пришел 9 мая на мемориал с георгиевской ленточкой», — отметил Додон.
В 2023 году Санду и ее партия выступили с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако инициатива была негативно воспринята общественностью и отложена. В прошлом и нынешнем году правительство отказалось предоставить главную площадь Кишинева организаторам традиционного марша «Бессмертного полка» в честь Дня Победы, были введены штрафы за ношение георгиевской ленты, которые полиция выписывала его участникам.
Лидер национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович обвинил Санду и ее правительство в том, что они специально устраивают провокации в канун 80-летия Победы, чтобы активизировать свой электорат перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. По его словам, власти отказались наградить нескольких оставшихся в живых ветеранов юбилейными медалями в честь 80-летия Победы, запретили показ фильмов о Великой Отечественной войне, а министерство обороны сначала отказалось выделить почетный караул и оркестр для церемонии перезахоронения найденных поисковиками останков воинов Красной армии и передумало только после критики со стороны общественности.
Вопреки давлению властей.
Несмотря на противодействие власти, Додон заявил, что марш «Бессмертного полка» в столице состоится 9 мая и его участники, вопреки запрету властей, соберутся в центре Кишинева, чтобы пройти единой колонной к мемориалу воинской славы «Вечность». По его словам, марш пройдет без политических лозунгов, главным символом праздничных мероприятий станет Знамя Победы. Лидер социалистов традиционно возглавляет шествие вместе с экс-президентом Владимиром Ворониным и другими молдавскими политиками.
По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на улицы городов республики выходят десятки тысяч людей. С портретами родных и цветами они идут к мемориалам воинской славы или к могилам солдат.