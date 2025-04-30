Министр информации Пакистана: Индия намерена нанести военный удар в течение суток

22 апреля в городе Пахалгам в Кашмире (спорной территории, не закрепленной ни за Индией, ни за Пакистаном) произошел самый масштабный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате теракта погибли 26 человек.