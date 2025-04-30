У Зеленского есть свои меркантильные интересы, считает представитель МИД России в Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать Крым частью России из-за своих меркантильных интересов. С таким заявлением выступил представитель МИД РФ в регионе Артем Березовский.
«Тут во главе угла лежат меркантильные интересы», — предположил Березовский причины отказа Зеленского признавать Крым частью РФ. Его слова приводит РИА Новости.
При этом несколькими днями ранее Зеленский признал, что Киеву не хватит оружия для возвращения Крыма. По его словам, он согласен с аналогичным тезисом, который ранее озвучивал президент США Дональд Трамп.