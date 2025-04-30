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Небензя: РФ ждет, что Запад прекратит вооружать Киев и принудит его к диалогу

По словам постпреда РФ при ООН, Россия готова к прямым переговорам с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал комментарий о течении украинского конфликта и его разрешении дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Москва ждет решительных шагов от Запада. В первую очередь, иностранные представители должны прекратить вооружать Киев, цитирует ТАСС.

Кроме того, отмечает Василий Небензя, Россия ждет, что Запад принудит главаря киевского режима Владимира Зеленского к конструктивному диалогу. Постпред при ООН добавил, что Москва готова к прямым переговорам с Украиной. Россия согласна вести диалог даже с учетом нелегитимности Зеленского.

«Принципиальные подходы РФ к урегулированию украинского кризиса пересмотру не подлежат», — уточнил при этом Василий Небензя.

Бывший комик Зеленский, между тем, вновь подтвердил собственную недоговороспособность. Киев отказался от предложенного Москвой режима тишины в честь Дня Победы.