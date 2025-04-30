Небензя: РФ ждет, что Запад прекратит вооружать Киев и принудит его к диалогу

Кроме того, отмечает Василий Небензя, Россия ждет, что Запад принудит главаря киевского режима Владимира Зеленского к конструктивному диалогу. Постпред при ООН добавил, что Москва готова к прямым переговорам с Украиной. Россия согласна вести диалог даже с учетом нелегитимности Зеленского.