Bloomberg: Путин отказался остановить бои на Украине по линии фронта

Американский президент подчеркнул, что работа над мирным соглашением по урегулированию конфликта на Украине между Киевом и Москвой «идет гладко». Однако, по его словам, Киев не подписал окончательные документы по «очень важному соглашению» о редкоземельных металлах с представителями США и опоздал «как минимум на три недели».