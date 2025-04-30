Bloomberg: Путин отказался остановить бои на Украине по линии фронта

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве безуспешно пытался добиться согласия РФ на прекращение огня в зоне конфликта. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Глава России отказался от такого предложения и потребовал передачи под российский контроль территорий четырех регионов, включенных в состав РФ в 2022 году. Переговоры закончились безрезультатно, а для прорыва нужен прямой диалог между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, сказано в статье.
— Вашингтон продолжает работать с обеими сторонами, чтобы достичь мирного разрешения конфликта, — заявил источник в Совете нацбезопасности США.
Стив Уиткофф провел «хорошую встречу» с Владимиром Путиным. Об этом 25 апреля сообщил Дональд Трамп.
Американский президент подчеркнул, что работа над мирным соглашением по урегулированию конфликта на Украине между Киевом и Москвой «идет гладко». Однако, по его словам, Киев не подписал окончательные документы по «очень важному соглашению» о редкоземельных металлах с представителями США и опоздал «как минимум на три недели».