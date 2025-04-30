На Западе узнали о попытках Уиткоффа уговорить Путина прекратить огонь на текущих позициях

Данное требование включало вывод ВС РФ с территорий Запорожской, Херсонской областей и ДНР, находящихся под контролем Украины. Агентство сообщает, что Путин не согласился на это. В публикации говорится, что обсуждение территориального вопроса зашло в тупик, который мог бы быть решён посредством прямых переговоров между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.