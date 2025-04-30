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На Западе узнали о попытках Уиткоффа уговорить Путина прекратить огонь на текущих позициях

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф предпринимал попытки убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на компромисс по территориальному вопросу в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Life.ru

«Уиткофф пытался убедить Путина в том, что Россия должна согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия вдоль нынешних линий фронта», — утверждается в публикации агентства Bloomberg.

Данное требование включало вывод ВС РФ с территорий Запорожской, Херсонской областей и ДНР, находящихся под контролем Украины. Агентство сообщает, что Путин не согласился на это. В публикации говорится, что обсуждение территориального вопроса зашло в тупик, который мог бы быть решён посредством прямых переговоров между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что встреча Владимира Путина с представителем Соединённых Штатов прошла в Кремле 25 апреля. Стороны поприветствовали друг друга на английском языке. Переговоры заняли три часа. Примечательно, что это событие произошло в день исторического рукопожатия советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Спецпредставитель от администрации Трампа встретился также с Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций.