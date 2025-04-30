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В миссии США при ООН объяснили, почему РФ и Украина должны принять предложение США: «Выгоды огромны»

Зампостпред при ООН Келли заявил о выгоде сделки с США для Москвы и Киева.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон предложил Москве и Киеву сделку на взаимовыгодных условиях. Заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли сообщил, что ждет Россию и Украину в случае подписания мирового соглашения, разработанного Белым домом.

Он отметил, что Вашингтон по-прежнему стремится к урегулированию конфликта дипломатическим путем. США поддержат путь сторон к прочному миру. Для этого Киев и Москва должны быть готовы к завершению конфликта.

«Выгоды для Украины и России, если они примут предложение США, огромны. Их экономики могут начать расти, их города восстанавливаться, а их народы исцеляться», — заявил Джон Келли во время заседания Совбеза ООН.

Европейские и украинские чиновники начали опасаться выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса. Они считают, что американские представители пытаются найти пути, способные разрешить конфликт в кротчайшие сроки. Однако, по мнению чиновников из ЕС, нетерпеливость Штатов — проблема.