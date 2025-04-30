СМИ: Европа провалила план отправки войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита «коалиции желающих» 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину «сил сдерживания». При этом он утверждал, что «силы сдерживания» не будут миротворцами, их целью станет «сдерживание» России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.